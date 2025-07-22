ГД приняла закон о запрете дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Госдума на втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, «дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Новвоведения также коснуться материалов, распространенных через через аудиовизуальные платформы.

Изменения внесли в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Закон также наделяет Минкультуры России полномочиями вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения. Министерство совместно с Роскомнадзором сможет составлять заключения по фильмам, на основании которых будет принято решение о выдаче разрешения на прокат.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 24 июня. Во внесении законопроекта участвовали председатель Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), депутаты Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»), Ольга Казакова (ЕР) и Антон Горелкин (ЕР), а также сенатор Андрей Клишас (ЕР).