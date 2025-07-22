Бесплатное электричество кончилось

Московские власти с 23 июля переводят все городские зарядки для электромобилей на платный режим. Тариф составит от 15 до 20 руб. за 1 кВт•ч. Речь идет о 350 зарядных станциях, которые городские власти построили за пять лет в рамках проекта «Энергия Москвы». Это примерно 10% от всех станций, которые существуют в столице. Власти объясняют решение необходимостью привлечения инвестиций в инфраструктуру, обещая строить ежегодно 500 новых станций. К 2030 году мэрия обещает нарастить их число до 35 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль на зарядной станции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Электромобиль на зарядной станции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об изменении системы работы зарядных станций для электромобилей в Москве сообщил 22 июля столичный департамент транспорта. «С завтрашнего дня (с 23 июля.— “Ъ”) на всех действующих зарядных станциях проекта "Энергия Москвы" будет работать среднерыночный тариф»,— сообщили в ведомстве.

Цены составят 15 руб. за 1 кВт•ч на станциях переменного тока (мощностью 22–44 кВт), 20 руб. за 1 кВт•ч на так называемых быстрых станциях постоянного тока (от 50 кВт).

На территории Москвы, напомним, сейчас функционируют более 3,2 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС), принадлежащих разным компаниям и структурам, в том числе торговым и бизнес-центрам, из них 350 — станции, входящие в проект «Энергия Москвы», его развивают столичные власти (департамент транспорта Москвы) с 2020 года. Зарядка на этих станциях сначала была бесплатной, в конце 2024 года начался постепенный перевод инфраструктуры в платный режим. Власти объясняли решение необходимостью «ускорить развитие инфраструктуры». Постепенно число платных ЭЗС выросло до 120 штук. С 23 июля остальные 230 станций станут платными.

В департаменте транспорта сообщили, что за пять лет существования проекта пользователи совершили более 1 млн зарядных сессий. Перевод всех ЭЗС в платный режим повысит качество их обслуживания, обеспечит сбалансированный уровень загруженности станций, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции в проект, добавляют чиновники. Ежегодно, обещают власти, город будет ставить по 500 новых «быстрых» зарядных станций. Напомним, что в 2024 году в городе появились три первые зарядки мощностью 150 кВт — они позволяют подзарядить среднестатистический электромобиль в среднем за 30 минут. Ранее столичные власти заявляли о планах расширить городскую зарядную инфраструктуру до 35 тыс. станций к 2030 году.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков называет решение столичных властей «ожидаемым», «когда-то это должно было закончиться».

Эксперт отмечает, что при неспешной езде по трассе расход электроэнергии на электрокаре составляет в среднем 15 кВт•ч на 100 км, таким образом, если заправляться на московских ЭЗС мощностью более 50 кВт, получится 300 руб. за 100-километровый путь, или, если сравнивать с ценой 95-го бензина, примерно 4–5 л на 100 км. «Выходит, что электромобиль не настолько заметно дешевле по сравнению с машиной с традиционным силовым агрегатом,— резюмирует господин Кадаков.— При этом изначально машина с электродвигателем стоит заметно дороже, а значит, отбивать покупку придется дольше».

«Электромобили — это игрушка для богатых. Нет собственной зарядки — эксплуатировать электромобиль почти нереально,— комментирует решение городских властей вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Электромобили на вторичном рынке и так не пользовались и не пользуются спросом, продавцы вынуждены сильно снижать цены. Теперь стоимость таких машин упадет еще сильнее». Если посчитать стоимость за 1 км пробега с учетом удешевления электромобиля, скорее всего, получится, что такси было бы дешевле, предполагает эксперт. «А если считать без потери стоимости, то при зарядке на публичных ЭЗС метан, пропан и в ряде случаев дизель выходят дешевле электричества»,— считает Антон Шапарин. В департаменте транспорта напомнили, что в Москве продолжает действовать закон, освобождающий владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога и платной парковки, в этой части изменений не планируется.

Иван Буранов