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Путин выразил соболезнования семье Ирины Подносовой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супругу и сыну председателя Верховного Суда России Ирины Подносовой. Текст сообщения опубликовали на сайте Кремля.

«Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу», — напил президент Сергею и Егору Подносовым.

Ирина Подносова умерла сегодня на 71 году жизни. Причиной смерти стал рак, сообщили собеседники «Ъ». Врио председателя назначен заместитель госпожи Подносовой Юрий Иваненко.

Чем известна умершая председатель Верховного суда Ирина Подносова

Чем известна умершая председатель Верховного суда Ирина Подносова

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