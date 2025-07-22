Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями супругу и сыну председателя Верховного Суда России Ирины Подносовой. Текст сообщения опубликовали на сайте Кремля.

«Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. Она всегда трудилась с полной отдачей, была примером ответственного, преданного отношения к избранному делу», — напил президент Сергею и Егору Подносовым.

Ирина Подносова умерла сегодня на 71 году жизни. Причиной смерти стал рак, сообщили собеседники «Ъ». Врио председателя назначен заместитель госпожи Подносовой Юрий Иваненко.