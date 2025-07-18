DPA: Словакия поддержала 18-й пакет санкций против России после «уступок» ЕС

Европейский союз добился снятия вето Словакии с нового пакета санкций против России благодаря «уступкам». Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники.

«Словакия получила заверения, что ей не грозят серьезные экономические и финансовые последствия»,— сказано в публикации.

Речь идет о плане полного прекращения импорта российского газа в Евросоюз, которого опасался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. При этом агентство не уточняет, какую именно поддержку ЕС пообещал стране.

18-й пакет санкций против России одобрили сегодня. Ранее Словакия накладывала вето и требовала гарантий по поставкам энергоресурсов. Из-за этого принятие пакета несколько раз откладывалось. Накануне господин Фицо снял вето и заявил, что дальнейшее блокирование санкций могло бы навредить интересам страны.