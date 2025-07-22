Прокуратура пресекла продажу фальшивых билетов на экскурсии в Мариинский театр

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по итогам проверки исполнения федерального законодательства о защите информации выявила факты распространения поддельных билетов на экскурсии в Мариинский театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что фальшивые билеты продавались на двух информационных ресурсах в интернете. При этом представители театрального комплекса указанным организациям право на проведение на своих площадках экскурсий не предоставляли.

В то же время зайти на сайт мог любой желающий. Таким образом, гражданам предлагалось купить билеты, не обеспеченные реальными услугами, на экскурсии, которые фактически не проводятся, уточнили в прокуратуре.

По итогу прокурор Адмиралтейского района обратился в суд с исковым заявлением с требованием признать данную информацию в Сети запрещенной к распространению на территории РФ. В настоящий момент иск находится на рассмотрении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга обнаружили сайт-двойник Государственного Эрмитажа, где размещалась информацию о продаже якобы «официальных» билетов в музей по завышенным ценам.

Андрей Цедрик