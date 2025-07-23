На капремонт помещений в КГЭУ направят 10 млн рублей

На капитальный ремонт помещений в корпусе В в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) направят 10 млн руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18535252

В рамках работ планируется отремонтировать электронику, сантехнику, установить систему видеонаблюдения.

Денежные средства будут выделены на ремонт 17 помещений корпуса В. Заказчиком выступает КГЭУ. Источником финансирования выступят внебюджетные средства.

Ранее на капремонт помещений в КГЭУ уже выделяли 9,1 млн руб. и 9 млн руб.

Диана Соловьёва