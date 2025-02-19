На капремонт 17 кабинетов в корпусе КГЭУ направят 9 млн рублей

На капитальный ремонт 17 кабинетов в корпусе В в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) направят более 9 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Здание университета находится в Казани на ул. Красносельская, д. 51. В двух помещениях рабочие обновят покрытие полов, стен, потолков, разберут плинтуса, покрасят трубы, поменяют жалюзийные решетки и др. Также в других кабинетах планируется капитальный ремонт электрических сетей, установка новых розеток, светильников, выключателей.

Заказчиком выступает КГЭУ. Источником финансирования указаны внебюджетные средства.

Диана Соловьёва