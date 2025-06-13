На капремонт помещений корпуса КГЭУ выделят 9,1 млн рублей

На капитальный ремонт шести помещений и коридора на четвертом этаже корпуса «В» Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) выделят 9,1 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В ходе работ планируется разборка полов из линолеума, устройство покрытий из керамогранитных плит, плинтусов, разборка кирпичных стен, оклейка стен стеклообоями. Также запланирован ремонт потолков, окон, замена оконных ручек, окраска труб, смена жалюзийных решеток и т. д.

Заказчиком выступает КГЭУ, а источником финансирования — внебюджетные средства.

Ранее на капремонт 17 кабинетов университета уже направляли 9 млн руб.

Диана Соловьёва