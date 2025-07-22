В Аргентине запретили продажу зубной пасты Colgate

Аргентинское Национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT) запретило продажу в стране зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Регулятор объяснил это растущим числом жалоб потребителей на раздражение полости рта после использования этой пасты.

В Аргентине потребители подали 21 подобную жалобу, однако ANMAT также ссылается на то, что в Бразилии уже подано более 11 тыс. жалоб на ту же пасту. Еще в мае бразильский регулятор запретил ее продажи. Сообщалось, что потребители жаловались на то, что после использования этой зубной пасты появлялось раздражение полости рта, включая жжение, отек десен и болезненные язвы, в некоторых случаях им пришлось обратиться за медицинской помощью. ANMAT отмечает, что в обеих странах продается одна и та же паста Colgate Total Clean Mint, производимая на заводе в Бразилии.

Яна Рождественская