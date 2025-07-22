Baza: главред и другие сотрудники Telegram-канала доставлены в СКР

Telegram-канал Baza сообщил, что его главный редактор Глеб Трифонов и несколько других сотрудников находятся в здании СУ СКР по Москве. В ведомстве информацию отрицают, сказано в публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Алексей Михальчик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Адвокат Алексей Михальчик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Защитник главреда Алексей Михальчик заявил, что адвокатов не пускают к задержанным более двух с половиной часов. В беседе с «РИА Новости» он сообщил о пяти задержанных сотрудниках Baza.

О задержании главреда Telegram-канал сообщил сегодня утром. В редакции Baza и дома у Глеба Трифонова прошли обыски. Силовики изъяли из офиса телефоны, компьютеры и документы, пишет канал.

СКР подтвердил проведение обысков в Москве по делу о превышении полномочий полицейскими. По данным ведомства, сотрудники МВД незаконно передавали служебную информацию, которая в итоге публиковалась в Telegram-канале. Название канала СКР не приводил, официально данные об обысках у Baza пока не подтверждены. Как выяснил «Ъ», Глеб Трифонов проходит по уголовному делу свидетелем.