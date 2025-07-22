Путин поздравил школьников с победой на математической олимпиаде

Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO). В олимпиаде участвовали школьники из 100 стран. Российская сборная команда завоевала пять золотых и одну серебряную медаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин отметил «командную сплоченность» и «победный настрой» российских школьников. Президент пожелал ребятам новых успехов и подчеркнул, что их достижения — результат труда учителей, наставников и поддержки близких.

Золотые медали получили Иван Часовских из Подмосковья (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска (по 35 баллов каждый). Серебряную медаль выиграл Иван Кокарев из Челябинска.

Международная математическая олимпиада — самый престижный интеллектуальный турнир среди старшеклассников. В этом году мероприятие прошло в дистанционном формате в Саншайн-Косте, Австралия.

С учетом наград на IMO российские школьники за 2025 год завоевали 16 медалей на основных международных олимпиадах и 52 на промежуточных (тренировочных).