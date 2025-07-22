Сергей Лавров назвал тревожными заявления западных лидеров о войне с Россией

Высказывания лидеров стран Запада о готовности воевать с Россией вызывают тревогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Это, наверно, для любого нормального, подчеркну — нормального человека — посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

В частности, он напомнил о высказывании министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. 14 июля министр заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Он добавил, что страна хочет жить в мире, однако не позволит считать себя слабой или не способной защищаться.

Еще одним примером угрозы господин Лавров назвал антироссийские высказывания польского генерала Вальдемара Скшипчака. В феврале 2024 года он назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и предупредил о ее ликвидации в случае конфликта НАТО и России. Сегодня господин Скшипчак умер.