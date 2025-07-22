Чем известен умерший экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак

21 июля скончался бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, известный своими антироссийскими взглядами и угрозами в адрес Калининградской области в случае конфликта между РФ и НАТО. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак

Фото: Agnieszka Sniezko / East News Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак

Фото: Agnieszka Sniezko / East News

Вальдемар Хенрик Скшипчак родился 19 января 1956 года в Щецине (Польша). В 1980 году окончил Высшую школу офицеров бронетанковых войск в Познани, а в 1987 году — Академию Генерального штаба в Варшаве. Кроме того, в 1987 году окончил аспирантуру по оперативным и стратегическим исследованиям в Национальном университете обороны в Варшаве. В 2006 году прослушал курс по стратегическому управлению ресурсами в Монтерейской аспирантуре в Калифорнии (США).

В 1976 году начал военную службу курсантом Военной академии бронетанковых войск в Познани. В 1980–1982 годах — командир танкового взвода, в 1982–1984 годах — танковой роты. В 1987–1989 годах был курсантом отдела оперативного планирования в штабе Польского фронта в Варшаве. В 1989 году стал начальником штаба — заместителем командира 68-го танкового полка 20-й бронетанковой дивизии.

В 1990–1991 годах — начальник штаба 33-го механизированного полка в Злоценце. В 1991 году назначен командиром 32-го механизированного полка в Колобжеге. В 1993 году возглавил штаб 1-й Варшавской механизированной дивизии в Легионово. В 1996 году занял пост заместителя начальника боевой подготовки командования сухопутных войск Польши. В 1998–2001 годах возглавлял 16-ю механизированную дивизию в Эльблонге. В 2001 году стал начальником командования бронетанковых и механизированных войск — заместителем начальника подготовки сухопутных войск командования сухопутных войск Польши в Варшаве. В 2001–2002 годах служил в Генеральном штабе Войска Польского.

В 2002–2003 годах был начальником управления сухопутных операций в командовании сухопутных войск Польши. В 2003 году стал командиром 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии в Жагани. В мае 2004 года было объявлено, что подразделение будет отправлено в Ирак. В феврале 2005 года стал командующим многонациональной дивизией «Центр-Юг» в Ираке. С октября 2006 по сентябрь 2009 года — командующий сухопутными войсками Польши.

После ухода со службы регулярно выступал в СМИ в качестве военного эксперта, а также в 2010 году завел блог, в котором комментировал текущую ситуацию в польской армии. В сентябре 2011 года стал советником Министерства национальной обороны Польши. В июне 2012 года занял пост заместителя государственного секретаря по вооружениям и модернизации Министерства национальной обороны. Ушел в отставку в ноябре 2013 года. С 2015 по 2017 год был советником директора Военного института технологий вооружения.

В 2010 году в соавторстве с журналистами Михалом Маевским и Павлом Решкой выпустил биографическую книгу «Моя война». В мае того же года снялся в клипе на песню «Uprising» шведской метал-группы Sabaton.

В апреле 2019 года заявил, что Запад нанесет ядерный удар по России, если она проявит «военную агрессию». В марте 2022 года предлагал польским властям предъявить претензии на Калининград, назвав регион «оккупированной территорией» с 1945 года. В мае 2023 года заявлял, что Польша готовится к восстанию в Белоруссии, потому что «оно там будет». В декабре 2023 года призывал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

Генерал-лейтенант (2006 год). Награжден многими польскими орденами и медалями. Был дважды женат, трое детей.