Завершено следствие по делу бывшего замглавы судостроительного завода «Янтарь»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела против бывшего сотрудника АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» Павла Носика и второго фигуранта Вячеслава Курмызы. Их обвиняют в хищении средств при выполнении гособоронзаказа, сообщили в военных органах ведомства.

Господин Носик занимал пост врио замгендиректора по логистике и материально-техническому обеспечению завода. В 2016 году «Янтарь» и Минобороны подписали многомиллиардный контракт на поставку металлических изделий.

Замглавы завода должен был контролировать ход поставок. В 2021 году он вместе со вторым фигурантом завысили стоимость продукции и похитили 14 млн руб. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Ранее в особо крупном мошенничестве признали виновным гендиректора ООО «Объединенная судостроительная компания "Вега"» Артура Вовка. Его компания в 2021 году заключила контракт с «Янтарем» на поставку металлических изделий, однако осужденный вместе с господином Курмызой поставили некачественную продукцию. Мошенник заключил досудебное соглашение, ему дали два года колонии общего режима.

Никита Черненко