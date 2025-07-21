Главу судостроительной компании «Вега» посадили на два года за мошенничество

Суд признал виновным в особо крупном мошенничестве генерального директора ООО «Объединенная судостроительная компания "Вега"» Артура Вовка. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2021 году «Вега» заключила контракт на поставку металлических изделий с АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"». Однако Вовк вместе с соучастником — Вячеславом Курмызой — поставили некачественную продукцию. Ущерб Минобороны оценивается как «многомиллионный».

Фигурант во время предварительного следствия признал вину. Он заключил досудебное соглашение, после чего его дело выделили в отдельное производство. Также удалось полностью возместить причиненный ущерб. Расследование в отношении соучастника гендиректора продолжается.

Никита Черненко