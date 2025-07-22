В Северной Осетии председателем комитета по занятости населения стала Анжела Эммануилиди

Председателем Комитета Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения назначили Анжелу Эммануилиди. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РСО-Алания Фото: Правительство РСО-Алания

Анжела Эммануилиди родилась в 1970 году во Владикавказе. Окончила юридический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. С 2001 по 2004 годы служила в органах МВД РСО-Алания, а с 2004 года занимала различные должности в службе судебных приставов Управления Минюста РФ по РСО-Алания.

С 2013 года работала заместителем руководителя УФССП по Хабаровскому краю, с 2013 по 2018 годы являлась руководителем УФССП по Республике Марий Эл, с 2018 по 2020 годы была руководителем УФССП по Смоленской области. С 2020 по 2025 годы служила в органах принудительного исполнения Российской Федерации в Смоленске.

Мария Хоперская