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Коммерсантъ FM
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В Москве простились с режиссером Юрием Карой

В траурном зале Центральной клинической больницы №1 состоялась церемония прощания с кинорежиссером Юрием Карой. Проститься с ним пришли родные и коллеги, среди которых режиссер Аким Салбиев, актер Виктор Раков и кинокритик Давид Шнейдеров. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище.

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Церемония прощания режиссером Юрием Карой

Церемония прощания режиссером Юрием Карой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вдова режиссера Ирина Кара (справа) и дочь Юлия Кара (справа)

Вдова режиссера Ирина Кара (справа) и дочь Юлия Кара (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Вячеслав Шаинский

Продюсер Вячеслав Шаинский

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Церемония прощания режиссером Юрием Карой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вдова режиссера Ирина Кара (справа) и дочь Юлия Кара (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Продюсер Вячеслав Шаинский

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет в Ялте. Смерть наступила после очередного инфаркта, писали СМИ.

Господин Кара окончил ВГИК в 1987 году. Первый же фильм принес режиссеру известность — дипломная работа «Завтра была война» по повести Бориса Васильева была продана в 48 стран мира. Среди работ режиссера также «Мастер и Маргарита» (1994) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989).

Подробнее о творчестве Юрия Кары — в некрологе «Мастер творческих пауз».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Юрием Карой

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Церемония прощания с режиссером Юрием Карой

Церемония прощания с режиссером Юрием Карой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вдова режиссера Юрия Кары Ирина (справа) и дочь Юлия (слева)

Вдова режиссера Юрия Кары Ирина (справа) и дочь Юлия (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В церемонии прощания с режиссером приняли участие его друзья, коллеги и выпускники ВГИКа, где Юрий Кара преподавал

В церемонии прощания с режиссером приняли участие его друзья, коллеги и выпускники ВГИКа, где Юрий Кара преподавал

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный продюсер фестиваля «Шаинский фест» Вячеслав Шаинский

Генеральный продюсер фестиваля «Шаинский фест» Вячеслав Шаинский

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Виктор Раков

Актер Виктор Раков

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На прощании были зачитаны соболезнования президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина

На прощании были зачитаны соболезнования президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Режиссер Аким Салбиев

Режиссер Аким Салбиев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Я благодарна всем, кто пришел проститься с Юрой, он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек... Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе»,— сказала на прощании вдова режиссера Ирина Кара (на фото справа)

«Я благодарна всем, кто пришел проститься с Юрой, он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек... Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе»,— сказала на прощании вдова режиссера Ирина Кара (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оператор Владимир Климов

Оператор Владимир Климов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

По словам кинокритика Давида Шнейдерова (на фото), смерть Юрия Кары стала роком: «Видимо, там наверху решили, что пора снять хороший киноальманах с лучшими режиссерами»

По словам кинокритика Давида Шнейдерова (на фото), смерть Юрия Кары стала роком: «Видимо, там наверху решили, что пора снять хороший киноальманах с лучшими режиссерами»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Церемония прощания с режиссером Юрием Карой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вдова режиссера Юрия Кары Ирина (справа) и дочь Юлия (слева)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В церемонии прощания с режиссером приняли участие его друзья, коллеги и выпускники ВГИКа, где Юрий Кара преподавал

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Генеральный продюсер фестиваля «Шаинский фест» Вячеслав Шаинский

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Виктор Раков

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На прощании были зачитаны соболезнования президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Режиссер Аким Салбиев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

«Я благодарна всем, кто пришел проститься с Юрой, он этого заслуживал, самый добрый, самый светлый человек... Мы с ним прожили просто замечательную жизнь вместе»,— сказала на прощании вдова режиссера Ирина Кара (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оператор Владимир Климов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

По словам кинокритика Давида Шнейдерова (на фото), смерть Юрия Кары стала роком: «Видимо, там наверху решили, что пора снять хороший киноальманах с лучшими режиссерами»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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