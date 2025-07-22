В Москве простились с режиссером Юрием Карой

В траурном зале Центральной клинической больницы №1 состоялась церемония прощания с кинорежиссером Юрием Карой. Проститься с ним пришли родные и коллеги, среди которых режиссер Аким Салбиев, актер Виктор Раков и кинокритик Давид Шнейдеров. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания режиссером Юрием Карой Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Вдова режиссера Ирина Кара (справа) и дочь Юлия Кара (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Продюсер Вячеслав Шаинский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Церемония прощания режиссером Юрием Карой Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Вдова режиссера Ирина Кара (справа) и дочь Юлия Кара (справа) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Продюсер Вячеслав Шаинский Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото

Юрий Кара умер в ночь на 17 июля в возрасте 70 лет в Ялте. Смерть наступила после очередного инфаркта, писали СМИ.

Господин Кара окончил ВГИК в 1987 году. Первый же фильм принес режиссеру известность — дипломная работа «Завтра была война» по повести Бориса Васильева была продана в 48 стран мира. Среди работ режиссера также «Мастер и Маргарита» (1994) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989).

Подробнее о творчестве Юрия Кары — в некрологе «Мастер творческих пауз».

Полина Мотызлевская