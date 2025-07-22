Судьей по делу Дональда Трампа против The Wall Street Journal (WSJ) будет Даррин Гейлс, сообщает CNBC. Это первый в истории США чернокожий гей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), получивший должность федерального судьи. Его в 2014 году назначил Барак Обама, а Сенат единогласно поддержал кандидатуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Судья выбирался случайным образом. При этом для судьи Гейлса это будет уже второе рассмотрение громкого дела с участием господина Трампа. В 2023 году он же был назначен на дело Дональда Трампа против его бывшего адвоката Майкла Коэна.

Майкл Коэн был адвокатом Дональда Трампа перед выборами 2016 года. В 2018 году господин Коэн признался в совершении преступлений по поручению господина Трампа накануне выборов, в том числе выплате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Господин Трамп обвинил своего бывшего адвоката в раскрытии информации о его личной жизни и клевете и потребовал через суд выплаты $500 млн. Однако, как только судья Гейлс назначил слушание, на котором президент должен был под присягой ответить на вопросы господина Коэна, иск был отозван.

19 июля Дональд Трамп подал в суд на The Wall Street Journal и ее владельцев из-за статьи о поздравительной открытке, якобы отправленной им скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну. В статье WSJ говорится, что имя Дональда Трампа было указано в поздравлении, которое включало в себя изображение обнаженной женщины, нарисованное от руки. В подписи, как утверждает газета, говорится: «И пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Господин Трамп заявлял, что никогда не писал эти слова и не рисовал женщин. Сумма иска — $10 млрд.

Кирилл Сарханянц