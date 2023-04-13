Трамп подал иск против своего экс-адвоката из-за показаний против себя

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд Майами против своего экс-адвоката Майкла Коэна на $500 млн. Об этом сообщил Bloomberg. Ранее господин Коэн признался в сокрытии информации по поручению Дональда Трампа, что привело к расследованию против экс-президента.

Как пишет Bloomberg, Дональд Трамп обвиняет Майкла Коэна в нарушении договоренностей о неразглашении информации о личной жизни бизнесмена, в том числе после окончания работы на него, распространении лживой информации, а также искажении деловых расходов на сумму $74 тыс. Господин Трамп также потребовал от бывшего адвоката вернуть эти средства.

Майкл Коэн был адвокатом Дональда Трампа перед выборами президента США 2016 года. В 2018 году господин Коэн признался в совершении преступлений по поручению господина Трампа накануне выборов, в том числе выплате за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Его приговорили к трем годам тюрьмы.

4 апреля суд Манхеттена предъявил обвинение в фальсификации документов Дональду Трампу по 34 пунктам, в том числе незаконной выплате госпоже Дэниэлс. В прокуратуре отмечают, что конечной целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на выборах-2016.

Подробнее об обвинениях — в материале «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Олеся Павленко