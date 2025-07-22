В Геленджике на клининг аэропорта выделили почти 20 млн рублей
В Геленджике на клининг возобновившего работу аэропорта выделили почти 20 млн руб., такова стартовая (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте Госзакупок.
Фото: Саркис Айвазян
Подрядчику предстоит дважды в год (в период с 1 мая по 31 октября и с 1 ноября по 30 апреля) промывать внутреннее и внешнее остекление, металлоконструкции и крыши павильонов.
Кроме того, подрядчик обязуется оказать комплекс услуг по уборке внутренних помещений первого и второго этажа. В качестве заказчика по контракту выступает ООО «Аэропорт Геленджик».
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко (фракция «Единая Россия») предложила туроператорам рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов в Геленджик. По ее мнению, такая мера способна существенно снизить стоимость авиабилетов на южное направление.