В Геленджике на клининг аэропорта выделили почти 20 млн рублей

В Геленджике на клининг возобновившего работу аэропорта выделили почти 20 млн руб., такова стартовая (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Подрядчику предстоит дважды в год (в период с 1 мая по 31 октября и с 1 ноября по 30 апреля) промывать внутреннее и внешнее остекление, металлоконструкции и крыши павильонов.

Кроме того, подрядчик обязуется оказать комплекс услуг по уборке внутренних помещений первого и второго этажа. В качестве заказчика по контракту выступает ООО «Аэропорт Геленджик».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко (фракция «Единая Россия») предложила туроператорам рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов в Геленджик. По ее мнению, такая мера способна существенно снизить стоимость авиабилетов на южное направление.