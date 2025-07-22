Экс-замминистра обороны Дмитрию Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве

Мосгорсуд продлил на три месяца (до 25 октября) арест бывшему заместителю обороны России Дмитрию Булгакову. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Вместе с ним под стражей оставили двух других фигурантов дела — Германа Яковлева и Геннадия Селезнева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как писал “Ъ”, дело связано с контрактами по энергетическому обследованию систем освещения в петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Ожидалось, что системы сделают менее энергозатратными.

Исполнять контракт в декабре 2023 года поручили ООО «Нева-Балт СПб», гендиректором которой был Герман Яковлев. При этом стоимость контракта была завышена и стоимость обследований оценили в 250 млн руб. Кроме того, «Нева-Балт СПб» перечислили необоснованный аванс в размере более 49 млн руб.

Дмитрия Булгакова задержали летом 2024 года. Вину экс-замминистра не признает. Его адвокаты подчеркивают, что преступление совершили уже после увольнения господина Булгакова из Минобороны в 2022 году. Месяцем ранее СКР завершил расследование уголовного дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сюжет по Булгакову».

Никита Черненко