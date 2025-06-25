СКР завершил расследование дела экс-замминистра обороны Булгакова

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Как сообщил ТАСС представитель защиты, «следствие закончено 17 июня», генерал армии сейчас знакомится с материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, преступление совершено в 2023 году — уже после его отставки с военной службы в 2022 году. «Вину в предъявленном обвинении он не признает»,— подчеркнул адвокат. В настоящее время Дмитрий Булгаков остается в СИЗО: Басманный суд продлил ему арест до 25 июля.

Как сообщал «Ъ», обвинение связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сюжет по Булгакову».