Минтруд предложил ввести льготы для работодателей ветеранов СВО с инвалидностью

В Минтруде России предложили установить льготы для работодателей, трудоустраивающих ветеранов СВО с инвалидностью. В ведомстве предложили смягчить для таких нанимателей требования по квотам на трудоустройство людей с инвалидностью, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Для участников специальной военной операции действуют гарантии сохранения рабочего места на период службы. Однако не всегда в силу самых различных обстоятельств наши бойцы могут или хотели бы вернуться туда, где работали ранее», — отметил директор Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов. Он добавил, что государство стремится «создать максимально широкий круг возможностей для найма» участников СВО.

11 июля замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что 48 тыс. участников боевых действий на Украине устроены на работу. По ее словам, не все вернувшиеся с СВО военнослужащие готовы к работе из-за прохождения реабилитации и «социальной адаптации».