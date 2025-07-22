«Зеленые» выдвинули партсписком 40 кандидатов в новосибирское заксобрание

Избирательная комиссия Новосибирской области заверила партсписок «Зеленых» на выборах в законодательное собрание региона. Заседание избиркома, принявшего соответствующее решение, состоялось 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Партсписок возглавила председатель совета регионального отделения партии Екатерина Писецкая. Всего «Зеленые» выдвинули по партсписку 40 кандидатов. На предыдущих выборах в 2020 году партия набрала при голосовании по партспискам 2,64%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в выборах депутатов заксобрания намерены участвовать «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», «Родина», Партия пенсионеров. Из 76 депутатов 38 избираются по партспискам, 38 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский