В МВД напомнили о принципе нулевого доверия при разговорах с незнакомцами

МВД призвало россиян никому не доверять без проверки. Это поможет защититься от мошенников, отмечают в ведомстве.

«Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде»,— говорится в заявлении управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

Например, при получении сообщения от банка о необходимости обновить данные или от друга с просьбой перевести деньги стоит сначала связаться с ними лично. Поводом для сомнений может быть требование предоставить паспортные данные, полное имя, адрес и номер телефона.

При получении звонка из какой-либо организации следует спросить юридический и фактический адрес и ФИО руководителя. В случае со звонками из правоохранительных органов — номер телефона дежурной части. Затем эту информацию необходимо перепроверить. Также в МВД рекомендуют создавать сложные пароли от аккаунтов.

«Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи — остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение — это задача мошенников»,— подчеркнули в ведомстве.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Системный подход к мошенникам».