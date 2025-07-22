Испанский мотогонщик Пау Альсина скончался в возрасте 17 лет от травм, полученных на тренировке. Об этом сообщила его команда Estrella Galicia в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

19 июля Альсина тренировался на трассе в Испании. Он потерял управление и перелетел через свой мотоцикл, ударившись головой. Спортсмен был доставлен в больницу в Сарагосе, где его прооперировали. Через два дня Альсина скончался.

На чемпионате мира Junior GP Альсина занял 13-е место в общем зачете. Также он выступал в итальянском классе Moto 3 CIV, где стал четвертым в общем зачете.

Таисия Орлова