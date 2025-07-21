Полицейские силой задержали пьяного лихача, уходившего от погони в Ленобласти

Экипаж ГАИ вечером 20 июля в районе дома 74 по Красной дороге в Тосненском районе попытался остановить Volksagen черного цвета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Леноболасти. Водитель требование проигнорировал и увеличил скорость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Инспекторы организовали преследование и в кратчайшее время задержали 38-летнего нарушителя с помощью специальных средств и физической силы. Водитель был пьян и бурно реагировал на происходящее.

На лихача составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и невыполнение требования об остановке транспортного средства. Сейчас нарушитель находится в территориальном отделе полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный житель Ленобласти перевернул лодку на рыбалке и утонул в Финском заливе.

Андрей Маркелов