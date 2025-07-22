В Невинномысске аннулировали разрешение на строительство жилого комплекса

Суд признал незаконным и отменил разрешение на возведение многоквартирного дома в Невинномысске из-за нарушений при планировании парковочных мест, сообщает прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура города провела проверку соблюдения градостроительного законодательства. Выяснилось, что в марте 2024 года городская администрация выдала юридическому лицу разрешение на возведение многоквартирного дома со встроенными торгово-офисными помещениями и подземной автостоянкой.

При выдаче документа власти нарушили требования законодательства — не учли уровень обеспеченности объекта парковочными местами. Количество мест для автомобилей в проектной документации не соответствовало региональным и муниципальным нормативам градостроительного проектирования.

Прокурор подал в суд иск о признании разрешения незаконным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

После вступления судебного решения в силу городская администрация прекратила действие ранее выданного разрешения на строительство.

Тат Гаспарян