В Невинномысске аннулировали разрешение на строительство жилого комплекса
Суд признал незаконным и отменил разрешение на возведение многоквартирного дома в Невинномысске из-за нарушений при планировании парковочных мест, сообщает прокуратура Ставропольского края.
Фото: Прокуратура Ставропольского края
Прокуратура города провела проверку соблюдения градостроительного законодательства. Выяснилось, что в марте 2024 года городская администрация выдала юридическому лицу разрешение на возведение многоквартирного дома со встроенными торгово-офисными помещениями и подземной автостоянкой.
При выдаче документа власти нарушили требования законодательства — не учли уровень обеспеченности объекта парковочными местами. Количество мест для автомобилей в проектной документации не соответствовало региональным и муниципальным нормативам градостроительного проектирования.
Прокурор подал в суд иск о признании разрешения незаконным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
После вступления судебного решения в силу городская администрация прекратила действие ранее выданного разрешения на строительство.