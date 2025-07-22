Суд утвердил ЮГК штраф за экологические нарушения

Советский районный суд Челябинска оставил в силе постановление Уральского управления Росприроднадзора о назначении административного наказания в отношении ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в виде штрафа за правонарушения в области охраны окружающей среды. Организация должна заплатить 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несоблюдение закона сотрудники Росприроднадзора обнаружили в августе прошлого года во время внеплановой проверки. Выяснилось, что ЮГК неправильно эксплуатирует объекты размещения отходов; не проводит инвентаризацию мусора; нарушает порядок учета образования и движения отходов; загрязняет поверхность водоемов; строит здания с нарушениями; не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Ведомство инициировало административное производство и назначило штраф в размере 400 тыс. руб. Однако ПАО «ЮГК» не согласилось с выводами ведомства и обжаловало решение. Суд оставил постановление Росприроднадзора в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ЮГК сотрудники ФСБ РФ провели обыски. Директор Светлинского горно-обогатительного комбината Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрий Бендик стали подозреваемыми в нарушении правил охраны окружающей среды промышленным предприятием (ст. 246 УК РФ) и порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Предварительная сумма экологического ущерба, причиненного структурами компании «Южуралзолото», составляет около 6 млрд руб.

В этот же день, 2 июля, в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. Дело рассматривали в закрытом режиме. 11 июля ЮГК перешла под контроль государства, а ее президента Константина Струкова вскоре отстранили от должности.

Виталина Ярховска