Путин наградил спикера свердловского заксобрания Бабушкину Орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной Орденом Почета, сообщили в заксобрании. Награда вручена за трудовые успехи и долгую добросовестную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Бабушкина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Людмила Бабушкина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Людмила Бабушкина работает в областном парламенте с 2004 года. Она является депутатом по Богдановичскому одномандатному округу, также она была председателем региональной палаты представителей. С декабря 2011 года занимает должность председателя законодательного собрания. Людмила Бабушкина также представляет Свердловскую область в президиуме Совета законодателей при Федеральном Собрании и возглавляет совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области.

За свою деятельность она ранее была удостоена званий почетного гражданина нескольких городских округов и муниципальных районов, а также награждена Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, в марте Владимир Путин отметил государственными наградами нескольких жителей Свердловской области, в том числе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Главе города объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ирина Пичурина