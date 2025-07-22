Заверен список кандидатов от партии «Новые люди» на выборы в гордуму Ижевска

Удмуртский избирком 18 июля заверил список кандидатов от партии «Новые люди» на выборы в гордуму Ижевска. По данным системы ЦИК РФ, общемуниципальную часть списка возглавил исполнительный директор АО «ИПО» Дмитрий Попов. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что господин Попов избирался депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвертого созыва (в первый раз как самовыдвиженец, во второй — от партии «Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Первым в списке по территориальной группе «Устиновская» выдвинут генеральный директор ООО «Международная правовая компания» Дмитрий Суховенко, в «Ленинской» — председатель реготделения «Союза пенсионеров России» по Октябрьскому району Ижевска Анвар Исламов.

Список по территориальной группе «Октябрьская» возглавил самозанятый Павел Дресвянников. Первые строчки в списках по «Индустриальной» и «Первомайской» территориальным группам заняли самозанятые Денис Коровкин и Елена Лужбина соответственно.

Напомним, 16 июля удмуртский избирком заверил список от партии «Единая Россия» на выборы в гордуму Ижевска. Общемуниципальную часть списка, как ранее писал «Ъ-Удмуртия», возглавил председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев.

Напомним, выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В нынешнем созыве во фракцию ЕР входят 27 депутатов, у КПРФ — четыре представителя, ЛДПР — три, «Справедливой России — За правду» — один. В сентябре также пройдут выборы депутатов в городские думы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.

О том, как проходит выдвижение кандидатов на выборы в гордуму Ижевска, читайте в материале «В списках значатся».