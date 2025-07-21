Избирком Удмуртии заверил список кандидатов от ЕР на выборы в гордуму Ижевска

Удмуртский избирком заверил список кандидатов от партии «Единая Россия» (ЕР) на выборы в гордуму Ижевска. По данным системы ЦИК РФ, соответствующее постановление было принято 16 июля. Общемуниципальную часть списка, как ранее писал «Ъ-Удмуртия», возглавил председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В системе указано, что заместитель председателя гордумы Ижевска Николай Швецов утратил статус выдвинутого от ЕР кандидата. Он был вторым в списке по «Индустриальной» территориальной группе. Как указывал «Ъ-Удмуртия», в весеннем праймериз ЕР господин Швецов занял второе место по одномандатному округу и четвертое по территориальной группе.

Первым в списке по «Индустриальной» группе выдвинут главный врач РКБ №1 Валерий Ватулин. Список «Октябрьской» группы возглавляет заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу Ижевского электромеханического завода «Купол» Игорь Краснов.

В списке по «Устиновской» группе первым ЕР выдвинула депутата гордумы Ижевска, директора ООО «Сибирь» Бахруза Гумбатова, в «Ленинской» — депутата Госсовета Удмуртии, директора ООО «Вагонная грузовая компания» Рамиля Гайнуллина. Список по «Первомайской» группе возглавил председатель реготделения «Отцов России», ведущий менеджер по продажам ООО «Иж-тандем» Антон Тактаров.

Напомним, выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В нынешнем созыве во фракцию ЕР входят 27 депутатов, у КПРФ — четыре представителя, ЛДПР — три, «Справедливой России — За правду» — один. В сентябре также пройдут выборы депутатов в городские думы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.

О том, как проходит выдвижение кандидатов на выборы в гордуму Ижевска, читайте в материале «В списках значатся».