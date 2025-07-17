В списках значатся

Шесть региональных отделений партий и одна общественная организация провели конференции по выдвижению кандидатов в депутаты гордумы Ижевска. Известно о планах еще двух партий принять участие в сентябрьских выборах в столице Удмуртии. Пока по меньшей мере в двух партиях списки возглавили руководители региональных отделений, еще в одной первым номером стал федеральный лидер партии. Опрошенные представители политических организаций рассчитывают сохранить или улучшить результат, полученный пять лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первой конференцию по выдвижению кандидатов провела «Единая Россия». Она состоялась 8 июля в Доме Дружбы народов. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, всего делегаты одобрили выдвижение 49 кандидатов в депутаты гордумы Ижевска. Традиционно отбор претендентов проходил на праймериз.

Общемуниципальную часть списка ЕР обнародовала еще в конце мая. Список партии возглавили председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев, заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин, заместитель руководителя фракции ЕР в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева и директор центра патриотического воспитания «Школа юных летчиков» Ольга Шахова. Напомним, в общемуниципальной части может быть до пяти кандидатов. Таким образом, ни действующий мэр города Дмитрий Чистяков, ни председатель гордумы Фарит Губаев не вошли в список ЕР.

Выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В нынешнем созыве во фракцию Единая Россия входят 27 депутатов, у КПРФ — четыре представителя, ЛДПР — три, «Справедливой России — За правду» — один. В сентябре также пройдут выборы депутатов в городские думы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам.

Список ЛДПР на выборах в Ижевске возглавил лидер партии Леонид Слуцкий. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил координатор ЛДПР в регионе Тимур Ягафаров. Еще двоих из первой тройки он назвать пока отказался. Конференция прошла 10 июля.

Господин Ягафаров отметил, что на прошлых выборах партия показала достойные результаты, ее представитель победил в одномандатном округе. «Мы настроены решительно на эти выборы. Все кандидаты в нашем списке либо давно помогают партии, либо много лет работают с ней. Наша задача — сохранить три мандата, которые у нас есть, и, по возможности, увеличить наше представительство в городской думе. Мы также планируем усилить наше влияние в других городах»,— прокомментировал господин Ягафаров.

Двое из действующих депутатов от ЛДПР будут представлять партию и на нынешних выборах. Третий — Алексей Кузнецов в этом году решил баллотироваться от «Единой России».

Республиканское отделение КПРФ провело конференцию 12 июля. В общемуниципальной части списка будет один человек — первый секретарь рескома КПРФ Иван Гвоздак.

«Мы ставим перед собой амбициозные цели: сохранить текущий состав депутатов, а при возможности его даже увеличить. Во всех одномандатных округах выдвинуты кандидаты, есть представители всех социальных групп. Команда состоит из опытных товарищей, которые ранее работали депутатами в гордуме, а также из молодых активистов и комсомольцев»,— рассказал господин Гвоздак.

В частности, баллотироваться от КПРФ будет действующий депутат от коммунистов, заместитель председателя гордумы Мария Бобылева. Двое членов фракции изменили свои политические предпочтения — Сергей Тарасов решил выдвигаться от «Единой России», а Алексей Хлебников будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

СРЗП на выборы в Ижевске поведет руководитель регионального отделения партии Антон Головков. Всего в общемуниципальном списке три кандидата. «Мы полностью покрываем все округа. Стремимся получить как можно больше мандатов. Это не совсем проба пера, но все же первый опыт для меня как руководителя отделения партии. Посмотрим, каких результатов мы сможем добиться, но нацелены на активную работу»,— отметил господин Головков.

По его словам, действующий депутат от партии Виктор Редькин на нынешних выборах представлять СРЗП не будет.

Впервые в городскую думу Ижевска будут баллотироваться представители партии «Новые люди». Лидером списка стал исполнительный директор АО «ИПО» Дмитрий Попов, который избирался депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвертого созыва (в первый раз как самовыдвиженец, во второй — от ЕР). Также в первую тройку вошли директор по развитию региона холдинга «Ювенко» Сергей Паньков и специалист службы безопасности ООО «Юринет» Артем Астраханцев.

По словам руководителя регионального отделения Сергея Чудаева, в этом году кандидаты от партии выдвигаются на выборах и в других городах Удмуртии. «У нас задача как у любой политической партии получить представительство в каждой думе. Соответственно, идем на победу»,— отметил господин Чудаев.

Также общие собрания по выдвижению кандидатов в гордуму Ижевска провели региональное отделение российской экологической партии «Зеленые» и Федерации велосипедного спорта Ижевска. Представители федерации могут участвовать в выборах только по одномандатным округам, в 2020 году она тоже выдвигала своих кандидатов.

Как сообщила председатель Избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик, о планах провести конференции по выдвижению кандидатов на выборы в гордуму Ижевска также уведомили региональные отделения партий «Родина» и «Гражданская инициатива», однако представители последней мероприятие позднее отменили.

У политических объединений есть время до 30 июля на подачу документов для регистрации кандидатов. На данный момент избирком заверил списки кандидатов от ЛДПР и ЕР.

На данный момент на сайте избиркома Удмуртии размещена информация о трех самовыдвиженцах. Алексей Хлебников идет по округу №14. В округе №21 свою кандидатуру выдвинул Дмитрий Бегишев, ранее временно возглавлявший региональное отделение СРЗП. Предприниматель Дмитрий Орлов намерен баллотироваться по округу №2.

На выборах в гордуму Ижевска в сентябре 2020 года «Единая Россия» получила 39,27% голосов избирателей, ЛДПР — 20,38%, КПРФ — 17,37%, «Справедливая Россия» — 9,48%. Не преодолели пятипроцентный барьер «Коммунисты России», набравшие 4,6%, «Патриоты России» с 3,7% и «Родина» с 1,26%. Явка составила 17,33%.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник», член Российской ассоциации политических консультантов Константин Труфанов сомневается, что все желающие принять участие в выборах в городскую думу Ижевска партии реально окажутся в избирательном бюллетене. «Только шесть партий, пять из которых являются парламентскими, имеют право участвовать без сбора подписей. Остальные должны пройти через этот сложный процесс, и, по моему мнению, они не обладают достаточным ресурсом для этого. Интересно, что Партия пенсионеров, которая тоже может участвовать в выборной кампании без сбора подписей, пока не заявила о своих политических амбициях. Если она не решится участвовать в последний момент, то в бюллетене скорее всего останется пять партий»,— считает эксперт.

Интерес вызывает особенности формирование первых троек в списках партий, отмечает господин Труфанов. В «Единой России» общемуниципальную часть списка сформировали медийные и уважаемые фигуры с патриотическим уклоном — военные, представители оборонных предприятий, общественники, что отвечает общему тренду в партии. Леонид Слуцкий продолжает традицию своего предшественника Владимира Жириновского, который тоже возглавлял списки ЛДПР на всех уровнях, в том числе муниципальном, напоминает эксперт.

«КПРФ и СРЗП выбрали новых лидеров региональных отделений в качестве первых номеров. Для них это возможность повысить собственную узнаваемость. При этом Иван Гвоздак — опытный политический боец, участвовавший в выборах с 2010 года, а Антон Головков пока малоизвестен. «Новые люди» выбрали в качестве главы списка Дмитрия Попова, известного бизнесмена и бывшего депутата Госсовета. Он до этого не был связан с партией, но его организационный и финансовый ресурс могут ей помочь на выборах»,— комментирует эксперт.

При этом он отмечает, что некоторые менее ресурсные партии стараются привлекать в свои ряды и на проходные места в списках людей, обладающих финансами и влиянием. Пока списки кандидатов от большинства партий полностью не опубликованы, но он не исключает появления в них известных в городе фамилий.

Михаил Красильников