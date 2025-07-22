Прокуратура проверяет падение стены подъезда на ребенка в Семибратово

Ростовская межрайонная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о падении перегородки на ребенка в поселке Семибратово, Ростовский муниципальный округ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

На распространенной ведомством видеозаписи видно, что подросток сам забрался на крышку подъезда многоквартирного дома. В то время, когда он слезал, стена рухнула, придавив собой ребенка.

«По предварительной информации, управление многоквартирным домом осуществляет ООО "Дом Эконом". В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилого дома, а также исполнению органами государственного жилищного надзора полномочий по контролю за деятельностью управляющей компании»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура обещает принять меры, если будут выявлены нарушения.

Антон Голицын