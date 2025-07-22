Суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Окружной суд Гааги снял арест с акций двух структур, входящих в «Газпром» (MOEX: GAZP). Речь идет об активах газодобывающей компании Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».

В Wintershall Noordzee у «Газпрома» 50%. Остальная доля — у немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea. Решение об аресте активов Wintershall Noordzee — обеспечительная мера по иску управляющей компании «Славутич-инвест». Компания требовала взыскать с «Газпрома» убытки за свои земельные участки в Запорожской области. Решение в пользу «Славутич-инвест» вынес украинский суд, с ним истец обратился в Гаагу.

Еще один истец, который обратился в суд Гааги с иском против Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects,— украинская сельхозкомпания «Жнива». Предприятие хотело получить компенсацию стоимости зерна, потерянного после того, как Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Суд ранее согласился арестовать акции «Газпрома» в Нидерландах, но отказался передавать активы «Жниве».

Подробнее об аресте активов компании — в материале «Ъ FM» «“Газпром” отвечает за всю Россию».