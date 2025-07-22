Глава Минфина США предложил ЕС ввести пошлины на российскую нефть

Глава Минфина США Скотт Бессент предложил ЕС последовать примеру, если Соединенные Штаты введут 100-процентные тарифы против покупателей нефти из России.

«Сенат США согласен с президентом (Дональдом.— “Ъ”) Трампом в том, что пошлины — это средство достижения политических целей. Это революционно. Президент Трамп сменил тон дискуссии»,— сказал министр в интервью CNBC.

14 июля Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины в отношении российских товаров, если боевые действия на Украине не завершатся в течение 50 дней. Тарифы не будут направлены напрямую против России. Цель — усилить экономическое давление на Москву, вынуждая ее торговых партнеров прекратить сделки по российской продукции энергетического, сельскохозяйственного и оборонного секторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».