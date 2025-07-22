Уральца будут судить за оскорбление верующих после публикации откровенных фото

Железнодорожный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело администратора канала в Telegram, которого из-за публикации откровенных фото с религиозной символикой будут судить по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, житель в своем Telegram-канале с контентом 18+ разместил откровенные фотографии девушек, на которых содержалась христианская символика и атрибутика. Как считает следствие, этим он оскорбил православных и выразил неуважение к православным традициям РПЦ.

Ему грозит лишение свободы на срок до одного года, либо обязательные или принудительные работы, либо штраф до 300 тыс. руб.

Напомним, в прошлом году в отношении известного клубного деятеля, организатора эротических вечеринок Blue Velvet Станислава Словиковского возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии в закрытом telegram-канале, где анонсировались вечеринки.

Ирина Пичурина