МВД: иностранцам можно въезжать в Россию без регистрации в RuID

Заблаговременная регистрация в мобильном приложении RuID со сдачей биометрии и заполнением электронного заявления являются добровольными для иностранцев. Незаполнение документов не послужит отказом для въезда в РФ, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В ведомстве добавили, что наличие у иностранца регистрации в мобильном приложении предоставляет возможность взаимодействовать с госорганами и организациями в электронной форме при получении госуслуг. Также регистрация в приложении позволит уточнить информацию о наличии запретов на въезд в страну.

С 30 июня запущен госэксперимент по сбору личных и биометрических данных у приезжающих граждан из других государств. Въезжающим в РФ без виз иностранцам надо зарегистрироваться в приложении ruID как минимум за 72 часа до пересечения границы, сделать свою фотографию и записать образец голоса, а уже в России — подтвердить данные в МФЦ. В июле президент Владимир Путин поручил МВД создать цифровой профиль иностранца.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранцев просят обеспокоиться».