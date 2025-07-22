Рыбинская УК отменила через суд штраф, наложенный комплексом автофиксации

«Управляющая компания "Городской комфорт"» выиграла в арбитражном суде иск к инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области об отмене штрафа за нарушение правил благоустройства. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

11 февраля 2025 года около дома 11 на улице Рапова в Рыбинске комплекс автофиксации «Дозор-М3» выявил наличие мусора, за что региональным законом предусмотрена административная ответственность. Инспекция наложила на управляющую компанию штраф в размере 50 тыс. руб.

УК не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Суд пришел к выводу, что факт нарушения правил благоустройства имел место. Комплекс автофиксации был исправен. Между тем в тот же день при помощи того же комплекса управляющая компания уже была оштрафована за такое же нарушение, но по другому адресу — Рапова, 9.

«В соответствии с частью 5 статьи 4.4 КоАП РФ, если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей закона субъекта Российской Федерации, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения»,— указал в своем решении Арбитражный суд Ярославской области.

На основании этого суд отменил наложенный на управляющую компанию второй штраф за нарушение правил благоустройства. Первый штраф также был предметом разбирательств в арбитражном суде, суд снизил размер штрафа с 50 до 25 тыс. руб. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

Антон Голицын