Новосибирский хакер два года взламывал сайты российских компаний

Правоохранители установили 21-летнего жителя Новосибирска, который занимался взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций. По информации пресс-службы регионального УФСБ, хакер, используя вредоносное ПО для несанкционированного доступа к информационным ресурсам, за два года (с 2023-го по 2025 год) взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники новосибирского и иркутского управлений ФСБ. В отношении хакера возбудили уголовное дело по ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения). Ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере до 200 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале 2025 года городской суд Бердска (Новосибирская область) приговорил к полутора годам условно и штрафу 50 тыс. руб. местного жителя за хакерскую атаку на правительственный информационный ресурс.

Илья Николаев