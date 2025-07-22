«Норникель» снизил производство металлов в первом полугодии 2025 года

«Норникель» по итогам первого полугодия 2025 года произвел 87 тыс. тонн никеля. В сравнении с показателем за аналогичный период 2024 года снижение составило 4%. Также год к году сократилось производство меди до 213 тыс. тонн (-2%), палладия до 1,4 млн унций (-5%) и платины до 335 тыс. унций (-6%), сообщает пресс-служба компании.

Снижение показателей связано с высокой базой 2024 года, необходимостью восполнения незавершенного производства в связи с отладкой логистики и повышением качества, а также временным снижением добычи руды, связанным с переходом на новое горное оборудование в рамках замещения импорта, считает старший вице-президент — операционный директор «Норникеля» Александр Попов.

Во второй половине 2025 года «Норникель» намерен провести крупные ремонтные работы и продолжить адаптацию к эксплуатации нового горного оборудования. В связи с этим компания понизила прогноз производства никеля в этом году до 196-204 тыс. тонн, меди — до 343-355 тыс. тонн, палладия — до 2,67-2,72 млн унций, платины — до 645-662 тыс. унций.

Как писал «Ъ», в конце июня «Норникель» охарактеризовал ситуацию на рынке промышленных цветных и драгоценных металлов как состояние между шатким балансом и неконтролируемым профицитом. В компании тогда отметили, что спрос на палладий остается нестабильным несмотря на восстановление ситуации после спада в 2020-2021 годах. Кроме того, на рынке никеля фиксируется перепроизводство из-за неконтролируемой добычи в Индонезии.

Александра Стрелкова