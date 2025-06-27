Баланс промышленных металлов дрогнул

Рынок никеля по итогам 2025 года столкнется с профицитом в связи с перепроизводством металла в Индонезии, ожидают в «Норникеле». В то же время в сегменте металлов платиновой группы (МПГ) может сохраниться баланс спроса и предложения в силу замедления спроса на них со стороны автопрома. Но ситуация остается очень нестабильной, и эксперты ожидают, что котировки основных промышленных металлов будут под давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ситуация на рынке промышленных цветных и драгоценных металлов находится между шатким балансом и неконтролируемым профицитом, следует из прогнозов, оглашенных «Норникелем» 27 июня на полях годового собрания акционеров. По оценкам вице-президента «Норникеля» Антона Берлина, ситуация на рынке палладия близка к балансу. Спрос, однако, довольно нестабильный, признают в компании.

«Китай ведет себя крайне оппортунистично: они чутко отслеживают рыночные цены,— рассказывает господин Берлин.— Когда цены падают, спрос резко активизируется, но как только начинается рост, китайские покупатели тут же исчезают». Это сильно контрастирует с западной моделью, где компании обычно работают по долгосрочным контрактам с фиксированными месячными объемами, обеспечивая плавные и предсказуемые поставки, добавляет он. Тем не менее рынок остается емким, заключает он.

Говоря о рекордных ценах на рынке платины, Антон Берлин отмечает интересную ситуацию в китайской ювелирной промышленности.

«Если посмотреть на ценовой паритет, золото сейчас значительно дороже платины, хотя исторически рынок привык к обратному соотношению,— рассказывает он.— Десятилетиями платина была самым дорогим металлом, а золото — дешевле. Сейчас же разница почти трехкратная. Потребители видят цену платиновых изделий и удивляются: они дешевле, хотя выглядят не хуже. Внешне платина — белый металл, как и белое золото, а если нанесено родиевое покрытие, то визуально их вообще не отличить». По данным LME на 27 июня, тройская унция платины стоила $1,37 тыс. Это почти в 2,5 раза дешевле золота.

Рост котировок палладия куда медленнее. Основная причина в проблемах автопрома, где он используется в катализаторах. Спрос действительно восстановился по сравнению с кризисными 2020–2021 годами, но до желаемых уровней еще далеко, признают в «Норникеле». Отчасти ситуацию спасает сокращение предложения, особенно из-за переработки старых катализаторов. И здесь рост цен на платину даже помогает палладию, создавая для него новые возможности, указывает Антон Берлин. Стоимость палладия на 27 июня находилась на уровне $1,13 тыс. за тройскую унцию.

Палладий остается в балансе, полагает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов: «Сокращение поставок из ЮАР и России компенсируется замещением платиной в автокатализаторах».

Спрос могут поддержать водородные технологии, добавляет он, но значительного роста не предвидится: «Цены застынут в диапазоне $1000–1100 за унцию». По прогнозам «Т-Инвестиций», ожидается снижение первичного производства палладия на 4–5% год к году, что, однако, будет компенсировано ростом вторичного производства.

«При этом спрос также, вероятно, упадет преимущественно со стороны автопрома,— прогнозирует ведущий аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев.— Рост цен на палладий может объясняться аналогичной динамикой на платину и закрытием спекулятивных коротких позиций на бирже СОМЕХ». Но на динамику цен на палладий, платину и другие драгоценные металлы влияют, в частности, геополитическая нестабильность, цены на нефть, поставки и экономика, добавляет директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин.

Так что ожидается, что общий спрос будет стагнировать, если не произойдет значительного ускорения как реакции на снижение процентных ставок в западном мире и меры поддержки экономики в Китае. «Доля промышленного спроса на платину и палладий сегодня составляет 95% и 97% соответственно,— говорит он.— Таким образом, спрос на них имеет в основном общеэкономическую природу, спрос на инвестиции в эти драгметаллы сравнительно невелик».

Что касается никеля ($15,2 тыс. за тонну, по данным LME), здесь наблюдается перепроизводство, продолжает Антон Берлин.

Индонезия уже несколько лет удерживает статус крупнейшего мирового производителя, и это создает избыток предложения, давящий на цены, поясняет он. «В отличие от других регионов, в Индонезии добыча организована крайне упрощенно — практически без экологических ограничений и социальной ответственности,— рассказывает он.— Фактически можно завезти бульдозеры, начать разработку, а если стало невыгодно — просто свернуть деятельность без последствий».

В России, Канаде или Австралии такой подход невозможен: лицензирование, обязательства по содержанию месторождений, затраты на консервацию или рекультивацию исключают подобную вольность, добавляет господин Берлин. «Да, Индонезия обладает богатыми ресурсами, но дешевизна добычи достигается за счет отсутствия косвенных издержек, характерных для более регулируемых рынков»,— резюмирует он. В абсолютных значениях своих оценок профицита на рынке никеля в компании не представили.

По оценкам Ахмеда Алиева, на рынке никеля мировой профицит может составить от 5% до 10% от спроса по итогам этого года из-за все еще большого объема производства в Индонезии (около 55–60% глобального выпуска), а также медленного роста спроса со стороны электромобилей. «Тем не менее текущие цены на экстремально низких уровнях и граничат с предельными издержками, поэтому падение котировок маловероятно»,— уверен эксперт. Но не все настроены так оптимистично. «Избыток может достичь 100–150 тыс. тонн в 2025 году,— ожидает Сергей Фролов.— Давление на цены усиливает слабый спрос со стороны нержавеющей стали и электромобилей». Он прогнозирует снижение котировок до $14–15 тыс. за тонну.

Полина Трифонова