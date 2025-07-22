В Новосибирске заключен контракт по обновлению генсхемы развития метрополитена

МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» заключило контракт по корректировке генеральной схемы развития метрополитена в Новосибирске с ООО «Минскметропроект». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Стоимость контракта начальной ценой 50 млн руб. была снижена до 49 млн руб. Всего на участие в закупке поступили две заявки, которые комиссией признаны соответствующими, указывается на сайте госзакупок.

Работы необходимо выполнить за 250 дней. Согласно техническому заданию, изменение генеральной схемы метрополитена Новосибирска необходимо для последующей разработки проектной документации перспективных линий, в том числе Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная».

В феврале 2025 года ООО «Минскметропроект» стало победителем тендера на разработку проектной документации продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена и строительства левого перегонного тоннеля станций «Золотая Нива» — «Березовая роща». Стоимость контракта составила 104 млн руб. при начальной (максимальной) стоимости контракта в 133,6 млн руб.

Основная сфера деятельности белорусской компании «Минскметропроект», созданной в 1977 году, — комплексное проектирование тоннелей, метрополитенов и других подземных сооружений. Среди наиболее крупных объектов, построенных по проектам института и введенных в эксплуатацию, — тоннели на автодорогах Адлер — Красная Поляна и Алагир — Нижний Зарамаг — Алания (Северная Осетия), также это объекты метрополитена в Минске и Москве.

Лолита Белова