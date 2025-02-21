Проект строительства тоннеля метро в Новосибирске подготовит «Минскметропроект»

ООО «Минскметропроект» стало победителем тендера на разработку проектной документации продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена и строительства левого перегонного тоннеля станций «Золотая Нива» - «Березовая роща».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным, размещенным на сайте госзакупок, «Минскметропроект» стал победителем тендера, предложив выполнить работы за 104 млн руб. при начальной (максимальной) стоимости контракта в 133,6 млн руб. Помимо минской компании участие в запросе предложений принимала еще одна организация, которая готова была разработать проект за 123,6 млн руб. Ее наименование не раскрывается.

Протяженность проектируемого участка левого перегонного тоннеля «в подземном исполнении» составит — 528 м, примерный строительный объем — более 1,1 тыс. куб. м, ориентировочная площадь застройки – 2,7 тыс. кв. м. Работы по условиям контракта должны быть выполнены за 300 дней.

Ранее мэрия Новосибирска оценила проектирование новых станций метро в городе в 2,3 млрд руб. Строительство оценивается в сумму более 100 млрд руб. Речь идет о продлении Дзержинской линии, на которой планируется построить две станции «Гусинобродская» и «Молодежная», а также продлении Ленинской линии, где предусмотрено строительство станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная».

Лолита Белова