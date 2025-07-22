Трамп заявил о готовности нанести новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары по ядерным объектам Ирана в случае необходимости.

«Министр иностранных дел Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: "Повреждения очень серьезные, они разрушены". Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!»,— написал Дональд Трамп.

21 июля в интервью телеканалу Fox News Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в Иране после ударов США не ведется, поскольку «причинен серьезный ущерб». Вместе с тем, отметил он, страна не намерена отказываться от обогащения урана в будущем.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана 22 июня. Вскоре телеканал CNN сообщил, что американское разведсообщество считает, что эти удары не привели к уничтожению компонентов иранской ядерной программы. В сегодняшнем сообщении Дональд Трамп призвал CNN уволить «своего фальшивого репортера» и извиниться перед пилотами ВВС.