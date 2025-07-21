РЖД пообещали к утру 22 июля восстановить движение поездов в Ростовской области

Задержку поездов в Ростовской области из-за происшествия на станции Лихая и Каменоломни планируют восстановить к утру 22 июля. Об этом сообщили в РЖД.

Сейчас максимальная задержка поездов, следующих в направлении Юга, составляет два часа, Севера — до четырех часов. В РЖД уточнили, что пытаются сократить время пути опоздавших составов.

Ночью 19 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили 24 беспилотника, обломки одного из них упали на перегон Лихая—Замчалово. Из-за этого было нарушено движение 132 поездов. Пассажирам, ожидающих составы, обеспечивали питьевой водой и сухими пайками.