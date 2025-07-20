После ЧП на станции Лихая в Ростовской области 132 поезда идут с задержками

Поезда ФПК и Гранд Сервис Экспресс в Ростовской области идут с задержками от 33 минут до 15 часов из-за происшествия на станции Лихая. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В компании объяснили, что задержки связаны с прохождением места происшествия на сниженной скорости. При этом 37 поездов уже прибыли в конечные пункты. Также для обслуживания пассажиров дополнительные кассы открыты на 13 станциях.

В РЖД уточнили, что на основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал, а также организована раздача питьевой воды. Для пассажиров с детьми и людям пожилого возраста работают комнаты матери и ребенка, где они могут находиться в период ожидания.

В ночь на 19 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили 24 беспилотника. Обломки одного из БПЛА упали на перегон Лихая-Замчалово, нарушив движение составов.