Кикшеринги закрывают глаза на 50 тыс. поездок несовершеннолетних на самокатах

Крупные кикшеринговые компании зафиксировали более 50 тыс. случаев использования электросамокатов несовершеннолетними за последний год, но не блокируют их аккаунты. В регионах подтверждают рост числа подростков за рулем самокатов, несмотря на обязательную верификацию.

В Санкт-Петербурге, где зафиксировано больше всего смертельных ДТП с участием электросамокатов, большинство пострадавших — несовершеннолетние. В Благовещенске до 70% пользователей кикшеринга — подростки, с начала года поступило 600 жалоб на их нарушения ПДД. Аналогичная ситуация в Екатеринбурге, Якутии, Саратове и Приморье.

Крупнейшие операторы — «МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh — заявляют о блокировках аккаунтов через верификацию (МТС ID, Банк ID, Mos ID). Однако эксперты связывают слабый контроль с экономическими причинами: судебные издержки по штрафам (30–100 тыс. руб.) могут превышать выгоду. Решением могла бы стать биометрическая верификация, но её внедрение потребует миллионных инвестиций.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Кикшеринг впал в детство».