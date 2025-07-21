Интервью хватило на три статьи

В Москве направлено в суд дело блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов), которого полтора месяца назад на Ярославском вокзале в Москве захватили, а затем отпустили чеченские силовики. Ему предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих, призывах к экстремизму и возбуждению ненависти на национальной и религиозной почве. По версии следствия, все эти преступления блогер совершил, размещая в соцсети интервью соответствующего содержания. О ходе или результатах начатого в июне расследования в отношении чеченских силовиков не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Щепихин в Замоскворецком суде (июнь 2925 года)

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Арег Щепихин в Замоскворецком суде (июнь 2925 года)

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера из подмосковных Химок Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов), материалы расследования направлены в Пресненский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Фигуранту в окончательной редакции предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети «Интернет», а также с применением насилия или с угрозой его применения).

Нужно отметить, что следствие уложилось в очень короткий срок — немногим более месяца, значительная часть которого ушла на проведение лингвистической экспертизы.

В уголовном деле три эпизода. По данным следствия, блогер изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июня 2025 года, находясь на Пресненской набережной в Москве, разместил на своей личной странице в социальной сети. В ней, по материалам дела, автор «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации».

Днем позже, говорится в материалах расследования, обвиняемый, расположившись у башни «Империя» в «Москва-Сити» на той же Пресненской набережной, записал еще одно интервью, которое также разместил на своей странице в социальной сети. В нем он «призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения».

В тот же день, приехав на Ярославский вокзал, фигурант, по данным следствия, изготовил и опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись, в которой «призвал интернет-аудиторию к действиям по убеждению власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий».

Родившийся в Армении 39-летний Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов) ранее носил фамилию Оганесян. Учился на юридическом факультете Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ. Позиционирует себя в качестве бизнес-тренера, предпринимателя и блогера. В соцсетях, которые он активно ведет, называет себя «героем России», «национальным спикером», а также «министром будущего РФ».

Вызвавшая большой резонанс история с похищением блогера началась 3 июня, около девяти часов вечера, в одном из кафе на Ярославском вокзале.

Там к Арегу Щепихину (внесен в перечень террористов и экстремистов) подошел мужчина и стал снимать его на мобильный телефон, требуя принести извинения за ролик, в котором он оскорбил Аллаха, Коран и чеченцев. Делать это блогер отказался, после чего в зале появились еще двое бородатых мужчин в костюмах и один — в спортивной одежде. Они схватили блогера за руки и за ноги и через весь вокзал понесли к выходу на Комсомольскую площадь. Тот звал на помощь, а очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны. Позже видео разошлось по соцсетям и Telegram-каналам.

На площади блогера погрузили в багажник черного внедорожника Mercedes с мигалками и номерами серии АМР 97-го региона. Вызванные свидетелями захвата полицейские в кафе на месте происшествия обнаружили рюкзак похищенного с документами и куртку.

Через несколько часов Mercedes на Киевском шоссе заблокировали экипажи ДПС. В иномарке оказались только водитель и два пассажира. Их вместе с машиной доставили в линейное управление МВД на станции Москва-Ярославская. Вскоре туда же, но уже добровольно, приехали остальные участники инцидента, но блогера среди них не было.

По данным “Ъ”, трое задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими.

Отметим, что Mercedes, на котором они передвигались, не раз был замечен в Москве в качестве машины сопровождения людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Номера на нем оказались настоящие, имелось разрешение и на спецсигналы. На вопрос полицейских о захваченном ими мужчине похитители заявили, что отпустили его, а вообще-то они проводили в Москве оперативные мероприятия.

В тот же день ГСУ Следственного комитета РФ по Москве сообщило, что «принято решение о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала».

Также в ведомстве уточнили, что все фигуранты «в ближайшее время будут задержаны».

Сам блогер вышел на связь только 4 июня. Он сообщил СМИ, что похитители вывезли его за город, но «сильно не били, больше допрашивали». В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал происшедшее с блогером задержанием, проведенным совместно с московскими коллегами в рамках возбужденного в Чечне уголовного дела по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ). По словам чиновника, Арег Щепихин (внесен в перечень террористов и экстремистов) «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Позже МВД России сообщило, что в отношении блогера, «разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», также организована соответствующая проверка. Она завершилась возбуждением уголовного дела и арестом блогера.

Отметим, что о ходе расследования в отношении чеченских силовиков, в том числе об избрании им каких-либо мер пресечения, не сообщалось.

Александр Александров, Олег Рубникович