Володин предложил запретить закупать военную форму за рубежом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в законодательство, запрещающие закупку военной формы и тканей для ее пошива за границей. Об этом сообщила в пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин выразил мнение, что Россия должна развивать собственную легкую промышленность, чтобы обеспечивать страну необходимыми материалами. «Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран»,— отметил он. Спикер подчеркнул, что в РФ уже есть производственные мощности для изготовления тканей и комплектующих, которые можно использовать при пошиве военной формы. По его словам, развитие отрасли позволит создать новые рабочие места, повысить компетенции и внедрить новые технологии.

Работой над проектом поправок займутся первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.